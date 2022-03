Nach dem Wechsel und bald dann mit den Einwechslern Dani Olmo sowie André Silva erhöhte RB das Tempo, spielte schneller in den gegnerischen Strafraum. Abschlüsse bzw. große Chancen ließen die Stahlbeton anrührenden Freiburger jedoch weiter kaum zu. Die wenigen sind schnell aufgezählt: Emil Forsberg scheiterte an Flekken (76.), und Silva köpfte aus 5 m direkt auf den SC-Keeper (78.). Das permanente Anrennen wurde in der 90. Minute doch noch belohnt: Angelino schoss den Ball von links im Strafraum und aus etwa 14 m Entfernung ins lange Eck – zum insgesamt verdienten Unentschieden.

Christian Streich (Freiburg): "Meine Mannschaft hat von der Energie, von der Haltung und von der Schläue gegen den Ball her ein außergewöhnliches Spiel gemacht. In der zweiten Halbzeit hatten wir keine Chance mehr, weil Leipzig das unterbinden konnte. Aber wir haben auch wenige Torchancen von Leipzig zugelassen. Das Unentschieden ist sicherlich verdient. Aberwenn man die Gesamtkonstellation sieht, wäre es nicht ganz unerdient gewesen, wenn wir mal gewonnen hätten. Wahrscheinlich werde ich in meinem Leben hier nicht mehr gewinnen. Aber das ist auch nicht so wichtig."