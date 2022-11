In der ersten Halbzeit gab RB klar den Ton an. Gegen weitgehend passive und sehr diszipliniert verteidigende Gäste kamen sie allerdings nur zu wenigen Chancen. Die aber hatten es in sich: Nkunku chipte den Ball nach einem schnell ausgeführten Freistoß an den rechten Pfosten (16.), Willi Orban köpfte die Kugel, ebenfalls nach einem Freistoß, an den linken Pfosten (38.). Freiburgs einzige offensive Phase dauerte nur zwei Minuten - als RB wegen einer Verletzung von Josko Gvardiol in Unterzahl spielen musste.