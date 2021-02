Trotz des Rückstandes ließ sich RB aber nicht eine Minute lang hängen, presste wie im Kreißsaal, lief unermüdlich an, sorgte für Gefahr. Und auch nach dem Wechsel investierte RB deutlich mehr in die Partie. Die Einwechslung von Alexander Sörloth stellte sich bald als entscheidend heraus. Der Norweger bediente in der 57. Minute Christopher Nkunku mit einem scharfen Querpass, was die Partie wieder offen machte. Es folgte Yussuf Poulsens präziser 19-m-Schuss zum 2:2 (66.). Mit dem einen Punkt gab sich aber nur Gladbach zufrieden, verließ sich dabei aber zu sehr auf Keeper Sommer, der dann auch gegen Dani Olmo (73.) rettete und bei Emil Forsbergs 23-m-Freistoß den Ball ans Lattenkreuz lenkte (77.). Auch in der 85. Minute rettete Sommer grandios. In der dritten Nachspielminute jedoch wurde Leipzigs ungehemmter Kampf um den Siegtreffer belohnt, und Sörloth nickte nach Flanke von Nkunku am langen Pfosten ein.