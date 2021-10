Vier Tage nach dem erfolglosen, aber spielerisch starken Auftritt in der Champions League bei PSG (2:3) zeigte sich Leipzig erst mal von seiner schlechten Seite. Die Spieler wirkten müde, behäbig, leisteten sich viele Abspielfehler und verloren viele Zweikämpfe. Die in der Bundesliga noch sieglosen Fürther hingegen waren spritzig und wurden minütlich selbsbewusster. Einziges Manko der Gäste war, dass sie ihre Großchancen, vier Stück an der Zahl, allesamt vergaben (6./16./18./29.). Nichtsdestotrotz gingen sie nach einem „Kann-Elfmeter“-Tor durch Branimir Hrgota (45.) völig verdient mit einer Führung in die Kabine.