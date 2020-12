Florian Kohfeldt (Bremen): "Das war ein verdienter Sieg von RB. Um das Spiel zu gewinnen, brauchten wir zwei Dinge: Wir mussten unsere Leistung bringen, und die haben wir gebracht. Zweitens muss uns eine Spitzenmannschaft wie RB zwei oder drei Prozent geben. Die habe ich nicht gesehen, das haben sie gut gemacht. Der Anfangsphse trauere ich etwas hinterher. Nach einem mutigen Beginn, was sich nicht so viele hier trauen. Dann gab es den Elfmeter gegen uns. Da muss ich kurz "sorry" für meine Emotionen sagen. Für mich war es ein reines Kopfballduell. Aber ich habe die TV-Bilder inzwischen gesehen, nach den Regeln kann man den geben. Ich habe mich beim Schiri schon entschuldigt. In der zweiten Halbzeit hatten wir auch gute Ballgewinne, machten aber zu wenig draus."



Julian Nagelsmann (Leipzig): "Die ersten 15-20 Minuten waren nicht so einfach. Es ist normal, dass man nach der Woche etwas zäh in dieses Spiel reinkommt. Danach haben wir es gut gemacht, hatten vor dem Elfmeter eine Druckphase. Auch danach haben wir es gut gespielt und lagen verdient 2:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr ganz so scharf in den Aktionen. Wir haben das trotzdem gut zu Ende gespielt. Die Art und Weise, wie die Jungs das heute angenommen haben, stellt mich zufrieden."