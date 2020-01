RB Leipzig kommt ins Rollen

RBL-Trainer Julian Nagelsmann konnte in der 1. Halbzeit mit der gezeigten Leistung seines Teams nicht zufrieden sein. Bildrechte: Picture Point Das Team von Julian Nagelsmann begann schwach, machte vor allem in der ersten Viertelstunde viele Fehler im Spielaufbau, traf oft die falsche Entscheidung. Hinzu kamen diverse Missverständnisse und Unzulänglichkeiten in der Abwehr, was die wacher wirkenden Gäste zur Führung nutzten: Vor Marius Bülters 1:0 sah RB-Innenverteidiger Lukas Klostermann nicht gut aus. RB stabilisierte sich nur langsam, echte Gefahr strahlten die Gastgeber erst kurz vor der Pause aus.

Der RB-Motor schnurrte erst nach dem Wechsel so richtig. Die Leipziger spielten nun mit mehr Tempo, waren plötzlich ballsicherer, leisteten sich nun hinten keine Patzer mehr - und belohnten sich vorn: Timo Werner zimmerte den Ball volley aus 16 Metern ins Dreiangel, Marcel Sabitzer legte artistisch nach einer Ecke nach. Union gab nicht auf, spielte phasenweise zu passiv und glücklos. Chancen erarbeiteten sich die Gäste erst wieder nach Werners 3:1 nach Vorlage von Sabitzer.

Das sagten die Trainer

Urs Fischer (Berlin): "Gratulation an deine Truppe, Julian. Es war über 90 Minuten gesehen ein verdienter Sieg. Ich muss heute auch meine Einschätzung korrigieren: Ihr zählt tatsächlich zu den Mannschaften, die um die Meisterschaft mitspielen können. Das 1.0 in der ersten Hälfte war schmeichelhaft für uns. RB hatte da schon Phasen, wo sie enormen Druck entwickelt haben. Trotzdem haben wir gut verteidigt, sind mutig geblieben, ließen uns nicht verunsichern. In der zweiten Halbzeit die beiden Gegentore waren nicht zwingend. Da gab es in der ersten Halbzeit zwingendere Situationen. Aber da war RB sehr effizient. Zum Schluss war es ein verdienter Sieg für Leipzig, aber auch ein toller Auftritt meiner Mannschaft, die über 90 Minuten alles versucht hat. Von daher nehmen wir auch positive Dinge mit nach Berlin."