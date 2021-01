Julian Nagelsmann ließ sein Team nach langer Zeit mal wieder mit einem Stürmer auflaufen: Alexander Sörloth durfte von Beginn an ran. Wirklich in Szene gesetzt wurde der Norweger von seinen Mitspielern aber so gut wie gar nicht. Nein, es lief eher anders herum: Sörloth war Vorlagengeber für die beste Chance der ersten Halbzeit - die Christopher Nkunku aus 10 m vergab (39.). Union konzentrierte sich vor allem auf die Defensive, hatte auch gute Offensivansätze. Mehr als ein wenig Torgefahr sprang aber nicht heraus. Die größte Gefahr für RB war ein 3-gegen-2-Konter, den Marcel Halstenberg in letzter Sekunde entschärfte (31.).