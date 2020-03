Angreifer Timo Werner hatte einen schweren Stand gegen Jonathan Tah und Co.

Angreifer Timo Werner hatte einen schweren Stand gegen Jonathan Tah und Co. Bildrechte: PICTURE POINT / Roger Petzsche

Die erste Hälfte war weitgehend ausgeglichen - was die Chancen, die Tore und die Patzer in der Defensive betrifft. Beim 0:1 kam RB immer einen Schritt zu spät, Leon Bailey hatte final aus elf Metern keine Mühe. Kurz darauf glich Angreifer Patrik Schick per Kopf nach einem Freistoß von Christopher Nkunku aus (29./32.).