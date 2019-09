Leipzig drückt nach der Pause - Chancen auf beiden Seiten

In der Pause tankte RB offenbar neues Selbstbewusstsein. Leipzig war jetzt mehrfach am Drücker, gewann endlich wieder Zweikämpfe, scheiterte aber mehrfach am glänzend aufgelegten Neuer. RB und Bayern lieferten nun gemeinsam das lange erwartete Spektakel. Zeitweise gab es Konter, Gegenkonter und Großchancen im Minutentakt. Dem Siegtreffer waren die Bayern zum Ende hin etwas näher. In dieser Phase war es nun RB-Torwart Gulacsi, der nicht zu überwinden war. RB verteidigte mit großem Kampfgeist, und in mancher Szene half auch die Glücksgöttin, dass kein Gegentor mehr fiel. RB-Torwart Peter Gulacsi pariert einen abgefälschten Schuss von Coman. Bildrechte: Picture Point

Das sagten die Trainer

Niko Kovac (München): "Das war wirklich ein Spitzenspiel. Das ganze Stadion und die am Bildschirm haben ein tolles Spiel gesehen. In der ersten Halbzeit haben wir das beste Spiel gemacht, seitdem ich hier bin. Wir waren dominant und haben es nur versäumt, das zweite und evtl. dritte Tor zu machen. Es ist natürlich ein Rückschlag, wenn du kurz vor der Halbzeitpause einen Elfmeter gegen dich bekommst. Wir wussten, dass es in der zweiten Halbzeit anders laufen wird, dass RB umstellen wird. Leipzig kam dann auch gut ins Spiel, und es war ein Schlagabtausch. Unterm Strich bin ich natürlich mit dem einen Punkt nicht zufrieden, weil wir von den Chancen her das Spiel hätten gewinnen können."