Die Stuttgarter begannen erwartungsgemäß mutig, machten sich in der 13. Minute das Leben aber selbst schwer: Naouirou Ahamada sprang mit den Stollen voran in den Leipziger Amadou Haidara, erwischte ihn am Schienbein und sah dafür die Rote Karte. In Überzahl war RB nun dominant, zog teilweise ein Powerplay auf, agierte dabei aber oft sehr ungenau. Einige Großchancen sprangen natürlich trotzdem heraus, aber entweder wurde vorbeigeschossen (Olmo/26., Angelino/45.), ging man zu sehr auf Elfmeter (Adams/33.) oder scheiterte an VfB-Keeper Gregor Kobel (Nkunku/16., 38.).