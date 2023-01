Der VfB begann trotz großer Startelf-Umstellungen überraschend stark, ließ RB nicht ins Spiel kommen und hatte auch die erste große Chance: Thomas Kastanaras scheiterte am Ende eines starken Konters am glänzend parierenden Janis Blaswich (9.). Den Leipzigern gelang lange fast gar nichts. Also musste es ein Standard richten: Dominik Szoboszlai schoss einen Freistoß zentral aus 30 m zum 1:0 ins linke Eck (25.). Der Treffer veränderte das Spiel grundlegend. RB kontrollierte es nun und hätte auch locker mit einem 2:0 in die Pause gehen können, aber André Silva traf per Kopf nur den Pfosten (31.).

Szoboszlai setzt zum 1:0 an Bildrechte: IMAGO/Matthias Koch

Szoboszlai mit genialem Moment

Die zweite Hälfte begann wie die erste: Stuttgart machte mehr Betrieb und vergab nach nur 26 Sekunden eine gute Gelegenheit, als Nartey den Ball an Blaswich, aber auch am Tor vorbeilegte. Kurz danach war wieder "Szobo-Time": Der Ungar hämmerte den Ball aus 16 m ins linke Eck zum 2:0 (49.). Diesmal allerdings blieben die Gäste in der Folgezeit nicht passiv, sondern machten weiter gut Betrieb. Für den 1:2-Anschluss (68.) brauchten sie allerdings Mithilfe (Gvardiol mit einem Handspiel) und Glück (bei Führichs Elfer war Blaswich dran). Danach war die Partie völlig offen, RB wackelte mehrmals bedenklich und spielte seine Konterchancen in der Nachspielzeit teilweise peinlich schlecht aus. Der Schlusspfiff war dann die Erlösung.

Auch das zweite RB-Tor erzielte der ungarische Nationalspieler Bildrechte: IMAGO/Matthias Koch

Das sagten die Trainer

Bruno Labbadia (Stuttgart): "Es ist relativ schwierig für mich, heute die Worte zu finden. Auf der einen Seite stehen wir mit leeren Händen da. Wir haben jetzt drei Spiele hinter uns und zwei Punkte geholt. Aber wir wissen, dass wir mehr hätten holen können. Wir haben ein dickes Brett vor uns. Wir müssen punkten."