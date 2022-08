RB kombinierte sehenswert, aber final zu ungenau Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE

Offenes Spiel

Die Halbzeitpause tat vor allem den Gästen gut, denn die spielten nun endlich richtig mit. Heraussprangen mehrere gute Chancen. Die besten hatten Omar Marmoush (50.), Lukas Nmecha (59.) und Max Kruse (85.). Die ersten beiden scheiterten jeweils an Torhüter und Gulacsi-Ersatz Janis Blaswich, der zum besten Mann auf dem Feld avancierte. In dem offenen Schlagabtausch vergab aber auch RB, darunter der eingewechselte Timo Werner, hochkarätige Möglichkeiten. Das Zittern um den Heimsieg endete erst in der 90. Minute, als Nkunku nach einem hübschen Doppelpass Werner/Olmo zum 2:0 abschloss.

Das sagten die Trainer

Niko Kovac (Wolfsburg): "Es ist nicht verwunderlich, wenn ich sage, dass der Sieg verdient ist. Wir haben nach drei Minuten einen Elfmeter gegen uns bekommen, der auch einer war. Das hat uns natürlich erst mal aus der Bahn geworfen. Da war Leipzig klar dominierend. In der zweiten Halbzeit lief es dann besser, wir hatten auch die eine oder andere Chance. Ein bisschen Glück fehlt im Moment. Zum Ende hin haben wir dann zu viele individelle Fehler gemacht. Wir haben die Bälle zu einfach weggegeben, so hätte die Niederlage höher ausgehen können. Es ist nicht, was wir wollten, aber das, was wir bekommen haben. Deshalb sind wir nicht zufrieden."