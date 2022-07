Er kam, sah und schenkte den Leipzigern vier Tore ein: Liverpools Königstransfer Darwin Nunez hat RB Leipzig im verspäteten Abschiedsspiel für Naby Keita einen schmerzhaften Abend bereitet. Der 75-Millionen-Euro-Neuerwerb der Reds war zur Halbzeit eingewechselt worden und traf in seinem ersten Spiel im LFC-Trikot gleich vierfach. Seinen ersten Treffer (48.) erzielte er per Foulelfmeter, mit seinen Toren zwei und drei (51./69.) bestrafte er unnötige Ballverluste von Kevin Kampl und Amadou Haidara. Der letzte Treffer fiel in der Schlussminute. Das 1:0 nach nur sieben Minuten hatte Mohamed Salah erzielt.