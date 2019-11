Die Partie begann spektakulär: Dem erstmals in die Startelf gerutschten Patrik Schick gelang nach nicht einmal drei Minuten ein schickes Tor zur schnellen RB-Führung. Keine Minute später ballerte Marcel Sabitzer eine (haltbar aussehende) Bogenlampe zum 2:0 in den Kasten. Ein blitzsauberer Konter nach einer Paderborner Ecke über Demme, Nkunku und Werner brachte dann das 3:0. Eine Viertelstunde vor der Halbzeitpause schien die Partie entschieden zu sein. Erinnerungen an das das Paderborner Spiel in der Vorwoche wurden wach: Da lag der SC zur Pause beim BVB mit 3:0 vorn, das Ganze endete 3:3.

Timo Werner umspielt den Torhüter und macht das 3:0 für RB. Bildrechte: Picture Point/Roger Petzsche