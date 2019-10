Fußball | Bundesliga RB Leipzig patzt in Freiburg: Klostermanns Anschluss kommt zu spät

9. Spieltag

Deprimierte Gesichter statt Euphorie: Drei Tage nach dem 2:1-Erfolg in der Champions League hat RB Leipzig eine Niederlage kassiert. Das 1:2 am Samstag beim SC Freiburg war für die Leipziger das vierte Bundesliga-Spiel in Folge ohne Sieg.