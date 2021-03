RB Leipzig hat mit einem überzeugenden 3:0 beim SC Freiburg endgültig Ansprüche auf die deutsche Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga angemeldet. Mit dem sechsten Sieg in Folge setzte sich RB zumindest für drei Stunden an die Spitze der Liga vor Abo-Meister Bayern München. Die Bayern können mit einem Sieg ab 18:30 Uhr gegen Dortmund wieder an RB vorbei gehen.