Das Glück blieb den Leipzigern auch nach der Pause hold. Zum Beispiel in der 50. Minute, als Höler nach einem Zweikampf mit Mohamed Simakan im Strafraum zu Boden ging. Der Pfiff blieb zwar aus, war aber nicht weniger nötig als vor dem Strafstoß in der ersten Hälfte. In der 64. Minute kam der SC dann zum durchaus verdienten Ausgleich. Allerdings hatte Jeong bei seinem Kopfball aus 5 m erstaunlich viel Platz (64.). Ein echter Gegenschlag gelang RB „dank“ diverser Ungenauigkeiten und Stockfehler nicht. Im Gegenteil: Freiburg hätte die Partie beinahe komplett gedreht. Aber bei Hölers Kopfball aus 5 m (86.) zeigte Peter Gulacsi eine Glanzparade, und Nicolas Höfler ballerte die Kugel in der Schlussminute nur an den Pfosten.