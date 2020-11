In einer intensiven und von zumeist kurzen Ballbesitzphasen geprägten ersten Halbzeit waren die Gäste in der Summe die offensiv etwas durchschlagskräftigere Mannschaft. Olmo hatte nach Christopher Nkunkus feinem Pass durch die Gasse den ersten Riesen der Partie, hob den Ball von der Fünfmeterraumkante an Eintracht-Keeper Kevin Trapp vorbei auf das obere Tornetz (15.). Zudem zischte Angelinos Direktabnahme von der Strafraumgrenze aus knapp links vorbei, ehe Upamecano Nkunkus Heber aus freier Fünfmeterraumposition nicht verarbeiten konnte (35./36.). Doch auch die SGE war punktuell gefährlich. Daichi Kamada konnte einen Patzer in der Leipziger Defensive nicht nutzen (5.), Martin Hinteregger köpfte Filip Kostic' Eckball frei aus sechs Metern über den Querbalken (22.). Als alles bereits auf eine torlose Halbzeit hindeutete, unterlief Upamecano einen Frankfurter Freistoß, Angelino gab Aymen Barkok lediglich Geleitschutz, was der SGE-Mittelfeldspieler aus Nahdistanz souverän zur überraschenden Führung nutzte (43.).

Filip Kostic (li.) traf unmittelbar nach Wiederanpfiff den Pfosten. Bildrechte: Picture Point

Mit den drei Neuen Yussuf Poulsen, Emil Forsberg und Willi Orban kam RBL aus der Pause – und hätte um ein Haar dem 0:2 hinterherlaufen müssen. Kostic war über halblinks in den Strafraum eingedrungen, zog aus spitzem Winkel trocken ab, aber Peter Gulacsi reagierte glänzend und lenkte den Ball an den kurzen Pfosten (47.). Danach zahlte sich vor allem Poulsens Hereinnahme aus. Angelino schlenzte eine Flanke von links punktgenau ins Zentrum, wo RBs dänischer Nationalspieler Hinteregger im perfekten Moment entwischte und den Ball traumhaft per Außenrist in den rechten Giebel verlängerte (57.).



Die Gäste hatten Oberwasser, brachten die SGE in der Folge jedoch nicht dauerhaft in Verlegenheit. Gefährliche Strafraumszenen blieben Mangelware, bis Torschütze Barkok Angreifer Andre Silva steil schickte, der den Ball aber nicht am bestens reagierenden Gulacsi vorbeilegen konnte (78.). Den möglichen Lucky Punch der Rot-Weißen wiederum verpasste Poulsen, als Trapp dessen Direkabnahme aus Nahdistanz nach Forsbergs Ecke abwehrte (88.).