Union, das die Routiniers Yunus Malli, Anthony Ujah und Neven Subotic neu aufs Feld schickte, versuchte mitzuspielen, konnte aber trotz zweier Spitzen kaum Torgefahr entwickeln. Auf der Gegenseite machte es das Trio Munas Dabbur, Andrej Kramaric und Ihlas Bebou besser. Immer wieder ging es schnell Richtung Tor von Bundesliga-Debütant Nicolas, der sich seinen Startelf-Einsatz durch gute Trainingsleistungen verdient hatte. Allerdings wurden es bittere erste 45 Minuten. In Minute eins rettete er noch mit Fußabwehr gegen Kramaric, bei Bebous uneigennützigem Querpass zu einem Unioner (7.) hatten die Gäste Glück. Dann aber traf Bebou nach Skov-Flachpass von rechts (11.). Vize-Weltmeister Kramaric erhöhte, weil er sich bei einem abgefälschten Robert-Skov-Freistoß von rechts in den Rücken der Abwehr geschlichen hatte (38.). Und in der Nachspielzeit sorgte Dabbur dann für das 3:0, als er aus spitzem Winkel Nicolas überwand.

Nach dem Wechsel sah es zunächst so aus, als würde Hoffenheim so weitermachen. Aber Geigers 17-Meter-Schuss knapp links vorbei, sollte sich erst einmal als Einzelfall erweisen. Union musste sich zwar weiter auf die Defensive konzentrieren, war jetzt aber nicht mehr ganz so gefordert. Beim 0:4 durchschnitt ein Steilpass von Benjamin Hübner, dessen Bruder Florian nicht im Union-Aufgebot stand, die Defensive - Joker Christoph Baumgartner vollendete frei vor Nicolas (68.). Der Rest war ein Sommerkick - aus Sicht der Eisernen war das auch gut so.