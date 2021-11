Eine erste Halbzeit zum Abgewöhnen für alle RB-Fans. Dabei ging es zunächst ganz verheißungsvoll für die Gäste los. RB hatte zwei Halbchancen in den ersten beiden Minuten, doch auch die TSG kam schon in der 4. Minute zur ersten guten Möglichkeit durch Rutter, der das Tor mit einem Schuss nahe der Strafraumgrenze knapp verfehlte. Nach zehn Minuten hatte sich der Wind in der PreZero Arena endgültig gedreht . Die Gastgeber machten Dampf über die Flügel und ein schwerer Patzer von Gulasci, der nach einer Ecke am Ball vorbeiflog, machten es Samssekou einfach, zum 1:0 ins verwaiste Tor zu köpfen (14.).

Die 14. Minute: Nach einem Patzer von Gulacsi (am Boden) köpfte Samssekou zur Hoffenheimer Führung ein. Bildrechte: imago images/Jan Huebner