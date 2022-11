Von Beginn an dominierten die Gäste aus Leipzig, hatten vor 23.127 Zuschauern in Sinsheim mehr Ballbesitz und gewannen mehr Zweikämpfe. In der Anfangsphase hielt die stabile Hoffenheimer Abwehr den Angriffen der Sachsen noch stand, dann jedoch verursachte Dennis Geiger einen Freistoß in gefährlicher Position. Christopher Nkunku trat an und zirkelte den Ball aus 20 Metern ins linke obere Toreck zum 0:1 (17.).

RB Leipzig geht in Führung: Christopher Nkunku trifft per Freistoß. Bildrechte: IMAGO/Picture Point LE