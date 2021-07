Die Dresdner begannen engagiert und übernahmen erst einmal die Initiative. Nach zehn Minuten kamen dann die Unioner besser in den Rhythmus und sorgten gerade bei Eckstößen für erste Gefahrenmomente. In der 25. Minute war es Kevin Broll, der mit einer Riesenparade das 0:1 verhinderte. Nach einer Sahneflanke der Berliner stieg Ingvartsen hoch und köpfte etwas zu zentral auf den Kasten, der Dynamo-Keeper reagierte blitzschnell und rettete mit der linken Hand. Kurz danach konnte sich Broll erneut auszeichnen, indem er einen satten Schuss von Ingvartsen vereitelte.

In der 37. Minute war es aber soweit, der Bundesligist ging in Führung. Natürlich war es Ingvartsen. Der Däne schnappte sich das Spielgerät, ging auf und davon und hämmerte die Kugel mit Schmackes in die Maschen. Sekunden vor der Pause legten die Eisernen das 2:0 nach. Nach einem Missverständnis zwischen Will und Broll kam schließlich Voglsammer aus dem Hintergrund und netzte für den Bundesligisten ein.