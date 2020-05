Die roten Sitzschalen im Stadion an der Alten Försterei gelten dieser Tage als Symbol einer Prophezeiung. Zwar weiß man beim 1. FC Union Berlin auch vor dem Re-Start-Spiel gegen Bayern München (Anstoß: Sonntag, 18 Uhr, live in der SpiO-APP) nicht, ob man gewinnt oder verliert, doch in einer Sache stehen die Zeichen deutlich: Das, was da kommt, fühlt sich seltsam an. Da fehlen die Menschen, dicht gedrängt, stehend und schreiend, manchmal jubilierend, manchmal fluchend, doch stets: laut.

Köpenicker Schreckgespenster

Glaubt man dem einen oder anderen Bundesliga-Trainer, dann sind die Stimmorgane der Union-Fans von ganz besonderer Beschaffenheit. "Eindrucksvoll, wirklich eindrucksvoll", staunte etwa Julian Nagelsmann, der mit RB Leipzig als Erster in dieser Saison an der Alten Försterei vorspielte. Zwar gewann Leipzig seinerzeit 4:0, doch später scheiterten dafür andere Bundesliga-Größen an den Köpenicker Schreckgespenstern: Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und auch der Berliner Hauptstadt-Konkurrent Hertha BSC - sollte man diesen als Bundesliga-Größe bezeichnen können.

Was an der Alten Försterei passiert, hat nicht nur zum alljährlichen Weihnachtssingen einen fast schon messianischen Charakter. Doch nun sind da nur diese Sitzschalen, alle im gleichen Rotton - sie eben keinen einzigen Mucks von sich. Und natürlich die Stehtribünen, die etwa drei Viertel des Stadions ausmachen.

Doch am Sonntag wird hier niemand stehen. Es werden keine Schreckgespenster da sein, denn es ist nur ein Geisterspiel. Der Fußball wird vielleicht derselbe sein, doch hat er sein Antlitz gewechselt. Fraglich, ob man ihn wiedererkennen wird. Bildrechte: imago images/Contrast

Prömel: "Spezielles Spiel"

"Es wird ein spezielles Spiel", sagte auch Mittelfeldspieler Grischa Prömel, der jüngst seinen Vertrag in Köpenick verlängerte, ebenso wie Ersatztorwart Jakob Busk. Natürlich, so Prömel, hätte man "lieber vor vollem Haus gespielt". Immerhin: Wenn schon die Stimmung nicht wohltemperiert sein wird, dann doch wenigstens die Spieler: "Wir sind heiß, dass es am Sonntag wieder losgeht."

Wobei – auch der Chor der Fußballer klingt diesmal anders. Da gibt es den einen oder anderen, der lieber noch etwas verhaltener mit einstimmt. Neven Subotic zum Beispiel, der mehrfach Bedenken äußerte. Wenn es etwa in Krankenhäusern an Corona-Testkits fehlen sollte, dann könne er das nicht mit seinem Gewissen vereinbaren. Zugleich nahm er seine Kollegen in die Pflicht: "Ich wünsche mir, dass mehr Fußballer ihr Verhalten hinterfragen und sich ihrer Rolle in der Zivilgesellschaft bewusst werden."

Geschäftsführer Ruhnert mahnt

Das Ziel bleibt aber – auch bei Union Berlin: die Saison zu Ende spielen, so seltsam das auch sein mag. Geschäftsführer Oliver Ruhnert mahnte, dass ein Saisonabbruch den Köpenickern viel größeren Schaden bereiten würde als fehlende Fans auf den Tribünen. Ja, der Verein müsste im Falle eines Abbruchs sogar harte Einschnitte tätigen - es würde ihn, so Ruhnert, "jedenfalls nicht mehr mit den ganzen hauptamtlichen und nebenberuflichen Arbeitsplätzen geben. Das kann man ganz klar sagen".