Fußball | 1. Bundesliga USV Jena verliert Ost-Duell gegen Potsdam deutlich

13. Spieltag

Angeführt von der überragenden Lara Prasnikar haben die Fußballerinnen von Turbine Potsdam einen souveränen Pflichtsieg in der Bundesliga gefeiert. Die Brandenburgerinnen setzten sich am Sonntag mit 6:1 (2:1) bei Schlusslicht FF USV Jena durch und gehen als Tabellenfünfter in die Winterpause.