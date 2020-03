Der USV, der schon im Hinspiel mit 1:8 das Nachsehen hatte, geriet früh in Rückstand. Zuerst überwand VfL-Toptorjägerin Pernille Harder per Foulelfmeter Torfrau Sarah Hornschuch, die für Inga Schuldt zwischen die Pfosten gerückt war (6.). Gelegentlich erntete die starke USV-Spielerin Lisa Seiler Szenenapplaus, wenn sie Harder einen Ball abluchste, aber der VfL dominierte die Partie. Zweimal setzte der Champions-League-Viertelfinalist Zsanett Jakabfi in Szene (8., 36.). Zudem brauchte bei den kombinationssicheren und lauffreudigen Wolfsburgerinnen Ewa Pajor aus Nahdistanz nur noch den Fuß hinhalten (27.).

Bildrechte: imago images/Hübner