Zu Beginn der zweiten Halbzeit dominierten die Leipziger, vergaben aber weitere Chancen (47.) bzw. scheiterten erneut an Kobel (48./ Forsberg). Das überfällige 1:0 fiel dann, als die Stuttgarter gerade wieder aufkamen: Nach einer Flanke von Angelino stand Dani Olmo am langen rechten Pfosten völlig frei und verwandelte direkt (67.). Dass die Führung nicht ausgebaut wurde, lag dann erneut an der geringen Effizienz der Leipziger bzw. an VfB-Keeper Kobel (80.).