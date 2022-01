Die in Baden-Württemberg erlaubten 500 Zuschauer, darunter auch der neue technische Direktor bei RB Soccer, der in Stuttgart lebende Mario Gomez, sahen eine fußballerisch bescheidene erste Halbzeit. Es gab kaum Torchancen und Kombinationen. Favorit RB ging schnell in Führung. Mittelstürmer André Silva verwandelte einen Handelfmeter souverän (11.). Schon das fünfte Tor im fünften Spiel unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco, der Hoffnungsträger war in der Vorrunde meistens glücklos geblieben. Christopher Nkunku hatte Konstantinos Mavroponas den Ball bei einem Flankenversuch an die Hand geschossen.