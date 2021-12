Gegen den mit vielen Nationalspielerinnen gespickten Champions-League-Teilnehmer verteidigte Jena engagiert und konzentriert. Nachdem in der Anfangsphase VfL-Torjägerin Jill Roord und Co. Noch einige Male zum Abschluss kamen, fand sich der FCC in seiner defensiven Ausrichtung immer besser zurecht. Flügelspielerinnen wurden gedoppelt. Es gelangen auch zudem einige wenige Entlastungsangriffe – ohne Stoßstürmerin Gentiana Fetaj in Szene zu setzen. Bei Wolfsburg sorgte vor allem Sandra Starke für Torgefahr. Keeperin Inga Schuldt warf sich in der 30. Minute in einen satten Schuss der Stürmerin. Fünf Minuten später war Schuldt hingegen bei einem Starke-Kopfball machtlos.

Sandra Starke erzielt per Kopfball das Tor zum 1:0 Bildrechte: imago images/regios24