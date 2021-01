RB erwischte einen Start nach Maß: Nach einer schnellen Kombination über Olmo, Haidara und Forsberg fand der Schwede von links am langen Pfosten Mukiele, der seinen Freiraum nutzte (5.). Danach agierten die Gastgeber vorsichtig, ohne dass die Rot-Weißen das ausgenutzt hätten. Nur langsam fand Wolfsburg, trotz zuletzt fünf Heimsiegen, in die Partie. Dann aber bekam Leipzig rechts keinen Zugriff, Gerhardt flankte perfekt auf Weghorst, und die holländische Sturmkante köpfte vor Halstenberg ein (22.). Nun bekamen die Wölfe mehr Zutrauen und bestimmten mehr und mehr die Begegnung, die an RB mehr und mehr vorbei lief. Besonders im Mittelfeld, bei Sabitzer und Kampl, fehlte der Zugriff. Als Sabitzer den Ball an Gerhardt verlor, passte der in die Mitte auf Steffen, der Schweizer zögerte nicht lange und erzielte, abefälscht von Orban, ins rechte Eck das 2:1 (35.). Den schnellen Ausgleich verhinderte VfL-Schlussmann Casteels bei einem Upamecano-Kopfball nach einer Ecke (39.).

Mukiele mit der Führung. Bildrechte: PICTURE POINT / Roger Petzsche