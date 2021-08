Beide Teams traten mit den identischen Anfangsformationen an wie bei ihren letzten Auftritten in der Bundesliga: RB hatte vor einer Woche den VfB Stuttgart mit 4:0 abgeschossen, Wolfsburg sich mit 2:1 bei Hertha BSC durchgesetzt. Im Duell gegeneinander verdeutlichten die Mannschaften, in welcher starken Form sie sich befinden. Es gab viele intensive Zweikämpfe und zwei starke Defensivreihen.