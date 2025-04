Der 19-Jährige hatte in der 50. Minute bei der 0:4-Packung am Main Ansgar Knauff von den Beinen geholt und sah von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck die Rote Karte wegen Notbremse. Am Montag (28. April) sprach das DFB-Sportgericht die Sperre für den Innenverteidiger aus, der neben der restlichen Spielzeit im Topspiel nur für eine weitere Partie aussetzen muss.