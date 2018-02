Der Sieg der Leipziger war verdient und befreiend, letztlich aber auch ein ganzes Stück überraschend. Denn Auswärtsspiele sind schon einige Zeit nicht mehr das Ding von Keita, Werner & Co. Der letzte Erfolg in der Fremde war immerhin schon dreieinhalb Monate alt. Genau gesagt fand er am 14. Oktober 2017 in Dortmund statt, wo RB nach einem kleinen Spektakel mit 3:2 das bessere Ende für sich hatte. Danach hagelte es unter anderem eine Demütigung (0:4 in Hoffenheim) und eine Blamage (2:2 in Leverkusen trotz Überzahl). Nach insgesamt fünf sieglosen Auswärtspartien gab es also endlich wieder einen Dreier.