Aufsteiger Union Berlin hat in dieser Bundesliga bereits mehrere Ausrufezeichen gesetzt. Am Wochenende feierten die "Eisernen" einen 2:0-Auswärtssieg bei Werder Bremen. Beide Tore erzielte der vom 1. FC Magdeburg für eine Saison ausgeliehene Stürmer Marius Bülter. Union-Coach Urs Fischer konnte sich eine Lobeshymne auf den 26-jährigen Offensivspieler nicht verkneifen. "Wenn du auswärts in Bremen zwei Tore schießt, dann muss die Leistung gut sein", sagte Fischer.

Für Bülter war es der zweite Doppelpack der Saison. Auch gegen Borussia Dortmund hatte er in der Hinrunde zwei Mal getroffen. Insgesamt hat er nun schon sechs Treffer erzielt. In der vergangenen Saison erlebte Bülter mit Magdeburg den Abstieg in die 2. Bundesliga. In dieser Spielzeit stehen die Chancen deutlich besser, denn Union hat bereits neun Punkte Vorsprung auf Platz 16, der am Ende die Relegation bedeuten würde.