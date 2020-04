Obwohl wegen der Ausbreitung des Coronavirus bereits europaweit Spiele abgesagt werden, bestreitet RB Leipzig sein Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Tottenham Hotspur (3:0) vor vollen Rängen. Der Einzug ins Viertelfinale wird für viele Fans der vorerst letzte Stadionbesuch und für viele Profis das vorerst letzte Spiel in den nächsten Wochen sein.

Im ersten Geisterspiel der Bundesligageschichte gewinnt Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln mit 2:1. In vielen europäischen Ligen wurde der Spielbetrieb bereits eingestellt. In der Bundesliga plant man, den kommenden Spieltag vor leeren Rängen auszutragen.

Wenige Stunden vor Anpfiff der Bundesligapartie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn beschließt die DFL, den 26. Spieltag zu verlegen . Gleichzeitig empfiehlt man, den Spielbetrieb in den beiden Bundesligen bis einschließlich 2. April auszusetzen . Zuvor hatten bereits einige Städte die Austragung von Großevents bis auf Weiteres untersagt.

Die DFL-Mitgliederversammlung beschließt, den sportlichen Wettbewerb weiter auszusetzen . Dies betrifft vorerst den 27. Spieltag in beiden Ligen. Für die letzte Märzwoche ist eine erneute Mitgliederversammlung geplant, bei der über das weitere Vorgehen entschieden werden soll.

Im Vorfeld der Mitgliederversammlung am 31. März empfiehlt das DFL-Präsidium die Aussetzung der 1. und 2. Bundesliga bis mindestens 30. April . Die geplante Ausschreibung der Medienrechte wird verschoben.

Die Bundesligisten kehren langsam wieder in den Trainingsbetrieb zurück. Die meisten Mannschaften trainieren mit einer Sondergenehmigung, so auch RB Leipzig, Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue. Übungseinheiten werden nur in Kleinstgruppen absolviert. Die Situation soll wöchentlich neu bewertet werden.