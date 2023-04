Gibt es einen Staffelsieger aus Thüringen oder macht Energie Cottbus das Rennen? Aufsteiger Rot-Weiß Erfurt und Energie Cottbus stehen nach 28 Spielen punkt- und torgleich ganz oben. Der FC Carl Zeiss Jena verabschiedete sich am Mittwochabend durch die 0:1-Niederlage bei Energie aus dem Rennen.

Während der Chemnitzer FC, Lok Leipzig und Chemie Leipzig im sicheren Mittelfeld weder in den Auf- noch Abstiegskampf eingreifen können und schon jetzt die Weichen für die neue Spielzeit in der Regionalliga stellen können, zittern der ZFC Meuselwitz und Germania Halberstadt, denn im schlimmsten Fall gibt es vier Absteiger, im günstigen nur einen. Sollte keine mitteldeutsche Mannschaft absteigen und der Nordost-Staffelsieger aufsteigen, könnte der vorletzte Platz - den Halberstadt aktuell belegt - reichen. Meuselwitz ist gerade Viertletzter und wird wohl auch unter dem Strich bleiben. Der erste Nichtabstiegsplatz ist sieben Punkte entfernt. Der Viertletzte muss absteigen, wenn Zwickau und Halle den Klassenerhalt nicht schaffen und der Staffelsieger in der Relegation den Kürzeren zieht.