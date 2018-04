Fußball | Bundesliga RB Leipzig reist mit Personalsorgen zu Werder Bremen

30. Spieltag

RB Leipzig geht in diesen Tagen auf dem Zahnfleisch. Nach dem Aus in der Europa League reist RBL am Sonntag mit Personalsorgen zum SV Werder Bremen. Anpfiff ist um 18 Uhr.