RB Leipzig will sich nach der jüngsten Punkte-Durststrecke in der Fußball-Bundesliga mit einem Mini-Trainingslager in Österreich neuen Schwung holen. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wird das Team am Mittwochabend nach einer Einheit am Leipziger Cottaweg zu einem zweieinhalbtägigen Trainings-Trip ins österreichische Salzburg aufbrechen.