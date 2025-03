Wettbewerbsübergreifend 35 Saisonspiele, davon nur 15 Siege und schon 13 Niederlagen. RB Leipzig ist weit weg von den eigenen Ansprüchen. Mit Trainer Marco Rose kam am vergangenen Samstag (1. März 2025) mit dem 1:2 gegen Mainz 05 eine weitere Bundesliga-Niederlage hinzu. Und damit kochten erneut die Diskussionen um die Zukunft des Leipziger Trainers hoch.

Schäfer: "Die Tabelle lügt nicht"

"Marco Rose war seit September 2022 das sympathische Aushängeschild des Vereins. In dieser Saison ist einiges verrutscht. Die Ergebnisse stimmen schlicht nicht und die Tabelle in der Bundesliga lügt nicht. Sie sind nicht besser als sie in der Tabelle stehen", schätzt Guido Schäfer die Situation beim Bundesliga-Sechsten RB Leipzig im SPORT-IM-OSTEN-Talk am Montag (3. März 2025) ein. Schäfer ist Chefreporter der "Leipziger Volkszeitung" und spielte als Zweitliga-Profi des FSV Mainz sogar noch selbst mit Marco Rose zusammen.

Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Historisch schlechte Marken für RB

Platz sechs und nur 38 Punkte nach 24 Spieltagen - so schlecht war RB in seiner Bundesliga-Geschichte nur einmal: in der zweiten Saison mit Ralph Hasenhüttl im Frühjahr 2018. Damals konnte sich RB bis zum Saisonende nicht mehr verbessern. Aktuell läuft es nicht bei RB – aktuell nur 1,63 Tore pro Spiel sind der schlechteste Wert eines RB-Trainers überhaupt. In der Rückrundentabelle stehen die Leipziger nur auf Rang elf, lediglich eins von sieben Bundesliga-Spielen wurde gewonnen (2:0 gegen St. Pauli).

Matthäus-Kritik: "Fußball bei RB ein Trümmerhaufen"

"Der Fußball bei RB ist zurzeit ein Trümmerhaufen", kritisierte Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus beim Bezahlsender "Sky". Der 63-Jährige legte sogar noch nach: "Mit dem, was mal da war und was jetzt ist, liegt Red-Bull-Fußball zurzeit da, wo ihn diese Verantwortlichen nie sehen wollten. Nie! Nie!" Bildrechte: imago images/Sven Simon

Dennoch sprach sich Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer am Sonntag nach der Mainz-Niederlage für Rose aus. Mehrere Medien berichteten, dass Rose zumindest bis zum kommenden Auswärtsspiel in Freiburg RB-Coach bleibt.

Schäfer: "... sonst glaube ich nicht, dass er Trainer bleibt"