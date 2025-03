Demnach wolle RB "ungern eine Interimslösung installieren" und stattdessen auf einen Neustart nach der Saison setzen. Noch so einen Auftritt wie gegen Mainz dürfe sich das Team aber nicht mehr leisten. Nach der Partie am Samstag gegen Mainz wollte Sportchef Marcel Schäfer zunächst nichts sagen, ganz anders als zuvor, etwa im Herbst. Auch zuletzt hatte er Rose wieder demonstrativ den Rücken gestärkt .

Denn Rose steht in dieser Saison nicht zum ersten Mal in der Kritik. Bereits vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt Anfang Dezember war er angezählt. Vor allem die miese Bilanz in der Champions League spielte dabei eine Rolle. Das klare 3:0 gegen die Hessen wurde als Befreiungsschlag gewertet und auch als Beweis für die gute Zusammenarbeit zwischen Mannschaft und dem gebürtigen Leipziger.