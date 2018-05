Die Mannschaft jubelt mit den Fans nach dem 6:2-Sieg in Berlin. Bildrechte: PICTURE POINT / R. Petzsche

"Ganz zufrieden"

So richtig euphorisch war nach Spielschluss in den Berliner Katakomben niemand. Zwar feuerten die Leipziger ein selten gesehenes Offensiv-Feuerwerk ab und holten sich mit dem Sieg Platz sechs in der Liga, doch die verpasste Champions-League schmerzte bei den Akteuren sichtlich. Für die erneute Qualifikation hätten Leverkusen und Hoffenheim zeitgleich verlieren müssen, beide gewannen aber. Somit muss sich der ehemalige Vizemeister in der kommenden Saison mit der Europa-League begnügen. Kapitän Willi Orban, der überraschend beim Saisonfinale nur auf der Bank saß, sagte nach dem Spiel: "Das war eine lehrreiche Saison mit einem positiven Ende. Natürlich hatte man gehofft, dass noch etwas Richtung Champions-League geht, aber mit dem Europa-League-Einzug sind wir auch ganz zufrieden".

Dabei ist selbst das noch nicht sicher. Gewinnt Frankfurt am kommenden Samstag (19.05.2018) den DFB-Pokal, müssen die Leipziger in die Qualifikation für die Europa-League, da sich in diesem Fall nur der Tabellenfünfte direkt qualifizieren würde. Mit der zweiten und dritten Qualifikations-Runde sowie den anschließenden Playoff-Spielen müssten die Roten Bullen dann bereits vor Saisonbeginn sechs Spiele absolvieren, um überhaupt in die Gruppenphase zu gelangen. Nicht nur, dass die komplette Saisonvorbereitung anders aussehen müsste, nein, es fehlen dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die WM-Fahrer im Kader von RB Leipzig. Die Entscheidung darüber fällt aber am kommenden Samstag. Gewinnen die Bayern den DFB-Pokal, ist alle Sorge unbegründet und es frohlockt eine lange Sommerpause. Nicht ohne Grund betonte Diego Demme in der Mixed-Zone mit einem Lachen: "Wir sind nächste Woche alle Bayern-Fans". Diego Demme drückt dem FC Bayern die Daumen. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Was wird aus Forsberg und Lookman?

Unklarheit herrscht derweil auch über die Zukunftsplanung von Ademola Lookman und Emil Forsberg. Der 20-jährige Engländer Lookman wurde in der Winterpause aus Everton geliehen und war vor allem im Saisonendspurt eine Bereicherung für die Offensiv-Abteilung der Leipziger. In elf Spielen kam der Flügelspieler auf fünf Tore und vier Vorlagen - eine herausragende Quote. Allerdings konnte sich Sportdirektor Ralf Rangnick keine Kaufoption für das Talent sichern, so dass in den nächsten Wochen mit Everton neu über einen Transfer verhandelt werden muss. Billig dürfte der Deal definitiv nicht werden, eine Ablösesumme zwischen 15 und 20 Millionen gilt als wahrscheinlich. Lookman selbst vermied nach dem Spiel in Berlin sowohl ein Bekenntnis für Leipzig als auch eins für Everton. Es liege nicht in seiner Hand, wo er in der kommenden Saison spielen würde. Das würden andere entscheiden.

Auch in der Causa Emil Forsberg dürfte es in den kommenden Tagen oder sogar Wochen noch einmal spannend werden. Forsbergs Berater kündigte vor wenigen Wochen an, dass jeder nach dem Spiel in Berlin sehen würde, was der Schwede mit der über Twitter verbreiteten Aussage "Danke für alles" nach seinem Saisonaus aufgrund der Rotsperre meine. Bislang gab es allerdings keine Reaktion zu dem Thema. Rangnick betonte zuletzt, dass Forsberg auch in der kommenden Saison in Leipzig spielen werde und ein Transfer nicht in Frage kommt. Vielleicht aber auch nur eine Frage des Preises? Wohin geht die Reise für Emil Forsberg? (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Quo Vadis Hasenhüttl?

Die wohl wichtigste Personalentscheidung betrifft den Trainerposten. Seit Monaten wird darüber spekuliert, ob Hasenhüttl seinen bis 2019 laufenden Vertrag vorzeitig verlängert oder sich die Wege bereits in diesem Sommer trennen. Obwohl es in der Europa-League bis ins Viertelfinale ging und sich die Mannschaft in der Liga erneut fürs internationale Geschäft qualifizieren konnte, scheint es so, als sei die Führungsetage nicht zufrieden mit der Saisonentwicklung. Tatsächlich hat es das Trainerteam nicht geschafft, neben dem Umschaltspiel auch ein effektives Ballbesitz-Spiel zu etablieren um tiefstehende Gegner zu bespielen. Auch die eklatante Schwäche bei Standardsituationen konnte bis zuletzt nicht abgestellt werden.