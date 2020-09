Dem Wechsel war ein langes Tauziehen voraus gegangen, weil Sörloth von Crystal Palace eigentlich bis 2012 zum türkischen Verein Trabzonspor verliehen worden war und die Türken eine Kaufoption besaßen. RB-Sportdirektor Markus Krösche beschrieb den Transfer als "langen Ritt". In der türkischen ersten Liga traf der Hüne 24 Mal in 34 Partien und legte neun Tore auf. In der Nationalelf bildet er mit den Angriff mit Erling Haaland (Borussia Dortmund). Am Riesentalent von Bruderklub RB Salzburg war Leipzig auch lange dran gewesen, ehe sich Haaland für Dortmund entschied und dort nach seinem Wechsel in der Winterpause 2019/2020 voll einschlug. Nun haben die Sachsen also einen anderen und mit 1,94 Meter genau so großen Norweger an Land gezogen. Er soll die zu Bayer Leverkusen abgewanderte Sturm-Kante Patrik Schick ersetzen, bei dem RB beim Poker um die Höhe der Ablöse mit dem AS Rom irgendwann ausgestiegen war. Bayer hat sich den Tschechen nach Medienberichten 26,5 Millionen Euro kosten lassen.