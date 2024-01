Dass sein Team überhaupt zweimal in Front lag, hatte der RB-Coach nach Abpfiff schon verdrängt. "Wow, wir haben zweimal geführt. Und nicht gewonnen. Das fühlt sich heute nicht gut an, wird sich morgen nicht gut anfühlen." Nach starkem Beginn und einer guten ersten Halbzeit habe es seine Mannschaft verpasst, "die Dinge so auf den Platz zu bringen, wie wir uns das vorgenommen haben, um Leverkusen zu beschäftigen." Der Sieg der Gäste sei am Ende verdient gewesen.