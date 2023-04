Nach dem Lieblings-Auswärtsgegner Hertha BSC (7 Spiele, 7 Siege) geht es für RB Leipzig nun gegen einen (zumindest von den Ergebnissen her) liebgewonnen Heimgegner. Die Gesamtbilanz spricht eine klare Sprache: Von 17 Spielen wurden 9 gewonnen, von den 3 Niederlagen waren 2 im Pokal und sind schon etwas länger her (2011 als Regionalligist und 2013 als Drittligist).

Die aktuelle Auswärtsserie der Augsburger ist beeindruckend – im negativen Sinne: Seit Anfang Oktober wurde in fremden Stadien nicht mehr gewonnen. Seitdem gab es 7 Niederlagen, 2 Remis und 15:26 Tore. Das sind durchschnittlich rund 3 Gegentore pro Spiel! Bei RB Leipzig hat Augsburg mit 1 Punkt aus 6 Spielen seine schwächste Auswärtsbilanz in der Bundesliga.

Spitze ist der FC Augsburg in der Gelb-Statistik der Bundesliga. In der laufenden Saison kassierte der FCA schon 74 Verwarnungen, kein anderes Team hat mehr als 62. Schon 7 Augsburger mussten Gelb-Sperren absitzen. Und die nächsten stehen bereit: Mit Gumny, Vargas, Engels und Gouweleeuw sind 4 Akteure massiv gefährdet.

… in dem Berisha eine von zwei Hauptfiguren war: Er machte ein Tor selbst und legte für zwei weitere auf. Mit dem 3:0 in der 64. Minute schien die Partie entschieden, doch kurz danach kassierte Iago wegen einer Unsportlichkeit Gelb-Rot, und RB startete in Überzahl eine erfolgreiche Aufholjagd. Die Leipziger Tore erzielten Silva (72.), Nkunku per Zauber-Freistoß (89.) und Novoa (90.).