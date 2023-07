Auf die Blau-Weißen warten in diesem Zeitraum zwei 18:30-Uhr-Freitagstermine (7. Spieltag, 22. September, Paderborn daheim/10. Spieltag, 20. Oktober, in Hannover) sowie je drei Samstags und Sonntagsspiele. Im Anschluss an die Reise ans Hamburger Millerntor zum FC St. Pauli (4. Spieltag, So., 27. August, 13:30 Uhr) stellt sich am Samstag (2. September, 13 Uhr) des 5. Spieltages mit Hertha BSC der erste Bundesliga-Absteiger in der MDCC-Arena vor.



Nach der folgenden Länderspielpause gastiert das Team von Cheftrainer Christian Titz direkt beim zweiten Bundesliga-Absteiger – und zwar am Samstagabend (16. September, 20:30 Uhr) in der Arena auf Schalke.