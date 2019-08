Am Sonntag war es 15 Minuten lang eine ungewöhnliche Atmosphäre im ausverkauften Stadion an der alten Försterei. Die Union-Fans schwiegen und so waren nur die 2.500 Gäste-Anhänger zu vernehmen. Genau 52 Sekunden nach dem Ende des Stimmungsboykotts wurde es schon wieder relativ still. Denn da brachte Marcel Halstenberg RB in Führung. Am Ende eines schnellen Angriffs ließ der Linksfuß einen Unioner stehen und sNaetzte die Kugel ins rechte Eck. Sechs Minuten später verhinderte ein Videobeweis das 0:2, Yussuf Poulsen hatte nach einer Ecke Lukas Klostermann den Ball mit der Hand vorgelegt. Die einzige Gelegenheit der Gastgeber vor der Pause war ein Aufsetzer von Grischa Prömel von der Strafraumgrenze, der links vorbei flog (29.). Dann bezahlten die „Eisernen“ mächtig Lehrgeld: Zunächst nutzte Leipzig einen Berliner Abwehrfehler gnadenlos aus, Halstenberg bediente Marcel Sabitzer, der aus 14 Metern das 2:0 markierte. (32.). Es folgte ein Latten-Lupfer von Poulsen (33.). Noch einmal ging es blitzschnell: Nach einem Einwurf und einem Doppelpass nutzte Timo Werner seinen Freiraum und schoss zum 3:0 ein (44.). RB machte die erste Bundesliga-Halbzeit von Union zu einem kleinen Alptraum.

Marcel Sabitzer Bildrechte: imago images / Picture Point LE