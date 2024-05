Von Schrader blickt zuversichtlich in die Zukunft beim neuen Verein: "Das Konzept von RB Leipzig hat mir von Anfang an sehr gefallen. Vor Ort habe ich mich direkt wohlgefühlt und die Gespräche haben mich überzeugt. Ich freue mich auf viele neue Impulse, durch die ich mich sportlich und persönlich weiterentwickeln will, und auf eine neue Rolle. Mein Ziel ist es zunächst, mich schnell einzufinden, denn für mich bedeutet der Wechsel auch, meine Heimatregion zu verlassen. Aber ich freue mich sehr auf die Stadt Leipzig und darauf, die Mannschaft kennenzulernen."