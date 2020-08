Champions-League-Halbfinalist RB Leipzig wird ohne ein Testspiel in die neue Bundesliga-Saison gehen. Dies berichtete das Internetportal "RBlive" am Montag. Nach dem Halbfinal-Aus in der Champions League vor einer Woche mit dem 0:3 gegen Paris Saint-Germain hatte das Team frei. Nach Corona-Tests am Dienstag ist der Trainingsstart für Mittwochnachmittag angesetzt.