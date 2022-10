Ein erster Meilenstein, doch Klostermann hat großen Rückstand und nur noch drei Wochen Zeit. "Wir haben alle Hoffnungen, ihn doch noch nach Katar schicken zu können, weil er dem Team was gibt, was auch die Nationalmannschaft gebrauchen kann", machte RB-Cheftrainer Marco Rose Werbung für seinen Schützling. Er stehe mit dem Spieler und Bundestrainer Hansi Flick in einem engen Austausch. "Der Kontakt ist sehr eng mit Hansi, er macht das hervorragend, er meldet sich regelmäßig. Das freut mich für Klosti, motiviert ihn. Wir werden alles tun, um für die Nationalmannschaft zuzuarbeiten. Und natürlich haben wir auch selbst ein großes Interesse daran", betonte der 46-jährige Rose.

Der variabel einsetzbare Verteidiger Klostermann absolvierte am Donnerstag erstmals das komplette Aufwärmprogramm beim Pokalsieger mit. Seinen letzten Einsatz in der Nationalmannschaft hatte der Rechtsverteidiger am 14. Juni beim 5:2 in der Nations League gegen Italien. Der deutsche Kader für die Weltmeisterschaft in Katar soll am 10. November verkündet werden. Bis dahin bleiben nur noch drei Bundesliga- und ein Champions League-Spiel. Nicht viel Zeit, um Werbung in eigener Sache zu machen. Wie Co-Trainer Danny Röhl dem Nachrichtenportal t-online sagte, stünden "zwei Drittel der Spieler" in etwa fest. Außerdem fügte er hinzu: "Beim Rest schauen wir auch nach Akteuren, die auf mehreren Positionen eingesetzt werden und daher "Hybridspieler" für uns sein können."