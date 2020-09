Nach langem Hin und Her ist der Wechsel von Alexander Sörloth zu RB Leipzig nun perfekt. Wie der Leipziger Bundesligist am Dienstagabend (22.09.2020) vermeldete, geht der 24-Jährige künftig für RB auf Torejagd. Der 1,95 Meter große Mittelstürmer erhält einen Fünf-Jahres-Vertrag. Zuletzt spielte der Norweger in der ersten türkischen Liga für Trabzonspor und erzielte in 49 Spielen 33 Tore.

Am Dienstag bereits vor der offiziellen Verkündung des Transfers hatten RB Leipzig, Sörloth und Trabzonspor auf Twitter eindeutige Botschaften hinterlassen. RB Leipzig spielte eine kurze Videobotschaft, in der in Anspielung an das kalte norwegische Wetter Schneeflocken zu sehen sind. Der Schriftzug "Die Roten Bullen" ändert sich während der Botschaft in "Die Røten Bullen" - ein Verweis auf den Namen Sørloth, wie Sörloth in norwegischer Schriftsprache geschrieben wird. Sörloths bisheriger Verein, der türkische Klub Trabzonspor, verabschiedete sich mit einem "Danke Alexander Sörloth"-Video von dem 24-jährigen Angreifer. Der Fußballer selbst äußerte sich in einer Videobotschaft auf Twitter: "Ich habe Träume und Ziele in meiner Karriere. Eins davon ist, in der Bundesliga zu spielen. Ich habe entschieden, den nächsten Schritt zu gehen."