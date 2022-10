Für mehr Belebung in der Königsklasse soll das Sturmtrio mit Christopher Nkunku, Timo Werner und André Silva sorgen. RB-Trainer Marco Rose ließ gegen Bochum erstmals alle drei gemeinsam stürmen. Mit Erfolg. Mit ständigem Positionswechsel wirbelten sie die völlig überforderte VfL-Abwehr durcheinander. "Ich begrüße sehr, dass Timo wieder da ist und Christo noch da ist, ich glaube nicht, dass Timo Christo was wegnimmt oder Christo Timo - beide können abschließen und identifizieren sich über Tore", sagte Rose.

Werner und Nkunku glänzten mit zwei Treffer, Silva ging zwar leer aus, bekam aber Sonderlob vom Trainer: "Er ist viele Wege gegangen, hat fürs Team gearbeitet und viele Räume freigezogen." Nun müsse RB am Mittwoch "eine ähnliche Leistung aufs Feld bringen", fordert der RB-Coach. Aber war das Bundesliga-Schlusslicht überhaupt ein Gradmesser? Mitnichten. Die Bochumer agierten ängstlich, harmlos und hatten am Ende nur eine Chance in der 69. Minute. Da kommen die Schotten mit einer anderen Einstellung daher.